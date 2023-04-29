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دول بريكس تدعو الليبيين لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت دول بريكس، على دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعلن بيان مشترك لنواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في جنوب إفريقيا حول ليبيا، دعم العملية السياسية بقيادة ليبيا مع وساطة أممية، مع احترام إرادة الشعب الليبي واختياراته، داعين جميع الأطراف إلى تعزيز التشاور والحوار والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض وقف إطلاق النار.

ورحّب البيان بجهود الاتحاد الأفريقي مؤكدا تطلعه إلى نتائج مؤتمر المصالحة الليبية، داعيا جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتتكون مجموعة (البريكس) من جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا والصين والهند.

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الوطن الليبية

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