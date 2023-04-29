الأرصاد: كتلة هوائية حارة تؤثر على المناطق الغربية

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في مناطق غرب ليبيا نتيجة تاتير كتلة هوائية حارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية بوجه عام اليوم ومن المتوقع ظهور بعض السحب يوم الغد في بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30 )مْ بالمناطق الساحلية، وبين (31-35) مْ غي الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20- 26)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً في غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (32- 38)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.