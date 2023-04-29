ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بوجه عام هذا اليوم، ومن المتوقع ظهور بعض السحب غدا علي بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها -غـات- غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.