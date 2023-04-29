الطقس: أجواء حارة نسبياً هذا اليوم على مناطق البلاد 

طرابلس 29 أبريل 2023 (وال ) – تشهد مناطق غرب البلاد أجواء حارة نسبياً هذا اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (26-30)مْ ، فيما تتراوح على ( مناطق الدواخل-الوسط- الجنوب ) مابين (32–38)مْ.

وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على الشمال الغربي، بينما يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بدايةً من يوم الإثنين على مناطق الشمال الغربي مع ظهور بعض السحب خاصةً على المناطق الساحلية، ويصل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق شمال شرق ليبيا بداية من يوم الإثنين.

و ستكون حالة السماء في مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية بوجه عام هذا اليوم, ومن المتوقع ظهور بعض السحب يوم الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30 )مْ على المناطق الساحلية، مابين (31-35) مْ على الدواخل ، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد.

وتسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية من يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وتتراوح مابين (20- 26)مْ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

اما مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والواحات ولسرير وتازربو والكفرة، ستكون فيها السماء صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غات، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 38)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد. (وال _ طرابلس)

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