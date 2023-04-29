| أكاديمي ليبي: أحداث السودان “ستسرع من تحديد واشنطن خياراتها في ليبيا”

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2023/04/29 على الساعة 10:05

: قال ميكائيل الهاين، الأكاديمي الليبي وأستاذ العلاقات الدولية،إن هناك بعدا أمنيا يظهر في النشاط الدبلوماسي الأميركي تجاه الملف الليبي.

وأوضح ميكائيل الهاين، أن السلطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات يمكنها التعامل مع التدخل الخارجي العسكري في البلاد، بما فيه التدخل الروسي، معتبرا أن الأحداث في السودان “ستسرع من تحديد واشنطن خياراتها في ليبيا، خصوصاً تجاه حفتر وعلاقته بمجموعة فاغنر”.

ولفت الأكاديمي الليبي في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن مناقشة مسؤولي البيت الأبيض ملف “فاغنر” مع حفتر فقط، دون الأطراف الأخرى، يشير إلى أن الخيارات الأميركية ستتحدد قريبا تجاه الأخير، موضحاً أن “حفتر يمر بمأزق كبير، بين تورطه في ارتباطات مع فاغنر وسيطرتها على معسكراته التي أصبحت أمرا واقعا، وبين الموقف الأميركي الذي يظهر قلقه من ذلك الارتباط”.

وإن كان الوضع غير جاهز لاتخاذ موقف اقصائي تجاه حفتر حالياً، وفقا لرأي الهاين، بسبب عدم قدرة السلطات الأخرى في البلاد لملء الفراغ الذي تشغله قوات حفتر في الجنوب حاليا، فإن حفتر يواجه مخاوف من مواقف أميركية أكثر وضوحاً إذا تصاعد خطر “فاغنر” في المنطقة، كما أن موضعه في مسألة الانتخابات الليبية مهدد، فالخطة الأممية تلقى دعما أميركيا وأوروبيا مقابل تحفظ روسي.

وأشار الهاين إلى أن خصوم حفتر السياسيين في ليبيا سيستثمرون مأزقه، خصوصاً في ظل الخلافات حول شروط ترشح العسكريين ومزودجي الجنسية في الانتخابات، وهي شروط تتصل بأحقيته في الانتخابات.