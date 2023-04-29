مكافحة الأمراض في ليبيا يكشف عن 3 إرشادت لتحقيق الصحة والسلامة المهنية

احتفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، من خلال عدة إرشادات للعاملين في مكان العمل.

وقال المركز في بيان له نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، إن تحقق الصحة والسلامة في مكان العمل يتم عن طريق، ثلاث أمور يتمثل أولها توفير التدريبات والتعليمات الآمنة عن مخاطر مكان العمل وكيفية تجنبها.

وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في تحسين الظروف العامة للعمل بتوفير معدات وأدوات آمنة وصحية، وفي النهاية توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة للموظفين والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.