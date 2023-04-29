محلل: تدخل كبير لنقل الصراع من السودان إلى ليبيا

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، سالم محمد سالم، إن الحرب الدائرة في السودان، لها تأثير وتهديدات كبيرة من الناحية الأمنية، على ليبي، حيث أن هناك تأثير كبير على الحدود في منطقة الجنوب، ومن الناحية الأمنية تمكن الجيش الليبي من تأمين الحدود عن طريق كتيبة سبل السلام.

وأضاف سالم في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك تدخل كبير لضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ومكونات الجنوب، ونقل الصراع الدائر في السودان إلى ليبيا، وبالتحديد في الجنوب الليبي.

وتوقع أن يتجه السجناء الهاربين من سجن كوبر في الخرطوم إلى ليبيا، وأردف: “هناك تكثيف كبير من قوات الجيش الليبي، بالتنسيق مع مصر، في مثلث الحدود، بين ليبيا ومصر والسودان”.