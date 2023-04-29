| المشري يصل القاهرة لبحث سبل دعم لجنة 6+6 مع عقيلة صالح

|

2023/04/29 على الساعة 11:20

: وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له،أمس ، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيناقش المشري الوضع السياسي الراهن في ليبيا وبحث سبل دعم لجنة 6+6 والعراقيل التي تواجهها، وذلك بالتزامن مع زيارة اعتيادية يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة منذ يومين.

وفقاً لمصادر مقرّبة من المجلسين تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن اجتماع المشري وعقيلة المنتظر سيمهد لبدء اللقاءات الرسمية للجنة 6+6 المؤلفة من المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية.

وكان عضو ممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6، فتح الله السريري، قد أشار إلى استئناف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع الجاري، وقال إن “اللجنة سبق أن اجتمعت في طرابلس خلال شهر رمضان، لكن ممثلي مجلس النواب طلبوا تأجيل الاجتماعات إلى ما بعد إجازة عيد الفطر”.