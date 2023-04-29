بوقعيقيص: إدخال اسم “بيليه” في قاموس اللغة البرتغالية تأكيد لكلامي

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إدخال اسم اللاعب البرازيلي الراحل “بيليه” في قاموس اللغة البرتغالية جاء تأكيداً لكلامها عن اللغة.

أضافت في تدوينة بفيسبوك: “كتبت مرة أن اللغة كائن حي يؤثر يتأثر ويتطور فتعرضت من غير العارفين لسخرية مريرة هاهي اليوم البرتغال تضيف إلى قاموسها اللغوي مفردة جديدة، ستتداولها أجيال قادمة وربما لن تعرف حتى مصدرها ليس الثبات ديدن الكون ولكنها الحركة”.

أضافت أنه تم إدراج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في قاموس اللغة البرتغالية كمرادف لكلمة “الأفضل”، على حد تعبيرها.