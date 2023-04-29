مستشفى صبراتة التعليمي يحذر من انتشار الأمراض المعدية.. والسبب

حذر مستشفى صبراتة التعليمي من انتشار الأمراض المعدية جراء بقاء جثث المهاجرين غير الشرعيين في ثلاجات المستشفى لفترة طويلة.

وأكد مستشفى صبراتة التعليمي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تزايد عدد جثث المهاجرين غير الشرعيين وبقائها فترة زمنية طويله تصل إلى سته أشهر وأكثر داخل ثلاجات المستشفي

وأشار المستشفى إلى أن هذا الأمر خطير ويؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية مبينا أنه إذا لم يتم التعامل بشكل صحيح مع جثث الضحايا، فسوف تنتشر الأمراض المعدية بين العاملين في المستشفي والمرضى.

ودعت إداره مستشفي صبراتة التعليمي الجهات الأمنيه المسؤولة إلى سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع جثث الهجرة غير الشرعية بشكل آمن ومناسب، بما في ذلك توفير الموارد اللازمة والتعاون مع الجهات المختصه لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل وفعال.