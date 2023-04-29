بـ 13 رياضيا.. ليبيا تستعد للمشاركة في البطولة العربية للقوة البدنية في لبنان

العنوان-بنغازي

أعلن الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية أن المشاركة في البطولة العربية للعبة المقرر إقامتها في لبنان خلال الفترة من 18 حتى 22 يوليو المقبل ستكون بـ13 رياضيا.

ونشر الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية في بيان له أسماء المشاركين في منافسات البطولة العربية وهم: عبدالسلام محمد الطالب ومحمود محمد الكرامي وسعيد محمد الحاسي ومحمد فتحي الهمالي وخليفة مفتاح الحاسي وعبدالله محمد هاجر.

وضمت القائمة أيضا كل من: نور الدين محمد دعبس وعبدالرحمن نوري مصطفى وعمر محمد شبيك ومحمد امحمد الإسكندراني وعادل عبدالله سلطان وعبدالحكيم حسين الدلفاق وخالد حسين الخريف.