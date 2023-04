الحويج يشدد على منع مزاولة الأجانب مزاولة الأنشطة التجارية المحظورة عليهم

ليبيا- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارًا لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد تشديد القرار على منع مزاولة الأجانب لأنشطة البيع والشراء المباشرة أو بالنيابة عن الغير واستئجار المحلات التجارية والمخابز وأعمال الوساطة العقارية.

ودعا القرار الأجهزة الضبطية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تحقيقًا لاستقرار السوق وحماية للأمنين الغذائي الوطني.

