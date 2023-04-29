| شركة مغربية مختصة في تصنيع المتفجرات تسعى لدخول ليبيا رغم حظر الأسلحة الأممي

|

2023/04/29 على الساعة 12:30

: كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، تفاوض شركة مغربية لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.

وقال الموقع إن شركة “كاديكس” المغربية المتخصصة في تصنيع المتفجرات للاستخدام المدني “الألغام ومواقع البناء” تضع أنظارها على السوق الليبي لتوريد المتفجرات، مشيرا إلى استمرار مفاوضاتها مع الأطراف الليبية رغم حاجة الأخيرة للحصول على الضوء الأخضر من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حتى لو كانت الأسلحة مُخصصة للاستخدام المدني.

والشركة المغربية الإفريقية التي تنشط في القطاع منذ 1933 لها استثمارات أيضا في موريتانيا، وعدة مصانع بالمغرب، حيث يخضع نشاطها لمراقبة صارمة من قبل مختلف السلطات المغربية نظرا لحساسيته الأمنية، وذلك تفاديا لاستغلال صناعة المتفجرات المدنية في أعمال إرهابية أو تخريبية.