بعد اجتماعي طرابلس وبنغازي.. باريس تحضر لقمة رفيعة بحضور مختلف الأطراف الليبية

كشف موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي عن تحضير مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا “بول سولير” لقمة أمنية ليبية وجمع قيادات أمنية عن شرق وغرب البلاد.

وذكر الموقع أن باريس ترغب في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخرا واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، وإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع سيعقد في باريس بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والقائد الأعلى للجيش الليبي والذي يضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعبد الله اللافي وموسى الكوني.

وبحسب الموقع فإن الاجتماع سيحضره أيضأ رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس الأركان بالمنطقة الشرقية عبد الرازق الناظوري، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وحول القوة المشتركة المقترح إنشاؤها، أضاف الموقع أن هناك عدة خيارات قيد المناقشة، وأن هذه القوة هدفها توفير الاستقرار قبل الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، كما هو مخطط في خارطة طريق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بحسب الموقع.

وذكر الموقع أيضا أن هدف الأمم المتحدة من خلال إنشاء القوة هو مغادرة القوات الأجنبية، ومكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وأشار الموقع إلى أن القوة المشتركة سيتم نشرها أولا بالمنطقة الجنوبية الغربية والتي تنتشر فيها الجماعات المسلحة والتهريب، موضحا احتمالية أن تتلقى القوة العسكرية المشتركة تدريبات خارجية، للقيام بهذه المهام، وفق الموقع.

المصدر: موقع “أفريكا انتيليجنس” الفرنسي

