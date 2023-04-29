ليبيا.. إنقاذ قارب يقل 473 مهاجرا غير شرعي قرب الماية

قالت الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية، إنه تم إنقاذ قارب هجـرة غير شرعية، يقل 473 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عند نقطة الماية الساحلية.

وتتواصل موجات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية، فيما تحاول السلطات الليبية السيطرة على هذه الظاهرة التي تفاقمت بعد العام 2011.

وقبل يوم واحد، أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول سفينة جيو بارينتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى ميناء نابولي، حاملة على متنها 75 شخصا.

ووصلت سفينة الإنقاذ «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» إلى ميناء نابولي جنوب إيطاليا، حاملة على متنها مهاجرين غير شرعيين جرى إنقاذهم قرب سواحل ليبيا.