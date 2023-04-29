روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهداف تدخلها في ليبيا

الوطن| رصد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عدم نجاح الدول الغربية في حل الأزمة الليبية، داعياً أيها إلى الكشف عن أهدافها من تدخلها في ليبيا.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها لافروف، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري.

وقال لافروف، إن فرنسا دعت مراراً إلى عقد مؤتمرات بشأن ليبيا خلصت إلى ضرورة إجراء الانتخابات، لكن شيئاً لم يتغير ولم تجرِ هذه الانتخابات إلى الآن.

وذكر بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا فقط إلى إنشاء منطقة حظر طيران في ليبيا عام 2011، بينما ذهب حلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى قصف البلاد بأكملها التي أصبحت الآن في حالة خراب.

وبعدما لفت إلى إظهار موسكو أهداف جزء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دعا الغرب إلى الكشف عن الأهداف التي يسعون إليها في ليبيا والعراق وأماكن أخرى.