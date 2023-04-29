خلال مشاركته في مهرجان تكنوفيست بتركيا.. الدبيبة: نشكر “بيرقدار” على تطوير الدفاعات الجوية الليبية

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في فعاليات مهرجان تكنوفيست، المقام في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الدبيبة في كلمة له بثتها منصة حكومتنا، قال الدبيبة: “مشاركتي اليوم تؤكد على العلاقة التاريخية بين ليبيا وتركيا والشعب الليبي والتركي”.

وأضاف الدبيبة موجها حديثه للرئيس التركي: “أشيد بدوركم الهام والرائد في بناء تركيا الحديثة والتي تقدم نموذجا للدولة الناجحة التي قادرة على خدمة شعبها ووطنها”.

وتابع الدبيبة: “أهنئكم بدخول تركيا نادي دول الطاقة النووية من خلال افتتاح محطة أكيو التي قمتم بافتتاحها مؤخرا لتغطي احتياجات 10 في المية من احتياجات تركيا في الطاقة”.

وأردف الدبيبة قائلا: “اليوم نرى تركيا بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها العظيمة تصمد أمام كل الظروف وآخرها الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد والذي بفضل شجاعتكم وقيادكم بدأت في إعادة الإعمار المناطق المتضررة الأمر الذي يؤكد صلابة الشعب التركي وقيادته”.

وأضاف: “نتشرف مشاركتكم بعرض تكنلوجيا الطيران والفضاء السابع الذي يؤكد التطور العلمي والتقني الكبير الذي تشهده تركيا اليوم”.

واختتم الدبيبة حديثه قائلا: “من خلال هذا الحدث الذي يتعلق بالطيران لابد من الشكر والتقدير لتركيا بشكل عام ولشركة بيرقدار بشكل خاص على تعاونهم في تطوير الدفاعات الجوية الليبية والمساهمة معنا في رفع كفاءات والعناصر الليبية وإدخال هذه التقنية لبلادنا”.

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف “وقف فريق التكنولوجيا التركي” وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.