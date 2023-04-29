شمام: إزالة الطغمة المتحكمة الفاسدة واجبة شرعاً وقانوناً وأخلاقاً

دعا محمود شمام، مدير قناة الوسط الممولة من المخابرات القطرية، إلى ضرورة إزالة من وصفهم بـ”الطغمة المتحكمه الفاسده الممسكه بزمام الأمور في ليبيا”.

وقال”شمام”، في منشور له عبر فيسبوك، “الإزاله الوحيدة الواجبة شرعا وقانونا وأخلاقا هي إزاله الطغمة المتحكمة الفاسدة الممسكة بزمام الأمور في ليبيا”.

كما اتهم مدير قناة الوسط الممولة من المخابرات القطرية من وصفهم بـ”الطغمة الفاسدة” بأنهم مهيمنون على كافة مقاليد الحكم في ليبيا، قائلا: “المهيمنة على كافة مراكز الحكم واعاده اعمار المؤسسات الليبيه الشابه من الجنسين”.