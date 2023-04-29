شركة الكهرباء: استمرار نقل معدات إلى المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استمرار نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق وذلك في إطار جهود الشركة للقضاء على كافة الاختناقات ومعالجتها نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة التي تشهدها بعض المناطق والتي أدت إلى تهالك بعض مكونات الشبكة .

وأشارت لشركة إلى أن العمل جاري على نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة وتأمين استقرارها .