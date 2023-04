الزاوية.. تشكيل لجنة من رئاسة الأركان وممثلين عن المدينة لفرض سلطة الدولة

أفاد مراسل ليبيا الأحرار، باتفاق رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد” مع مجلس حكماء وأعيان الزاوية وحراك شباب المدينة على فرض هيبة وسلطة الدولة في الزاوية.

وأشار المراسل إلى تشكيل لجنة من 15 شخصا تضم 7 ممثلين عن رئاسة الأركان العامة، و3 عن مجلس حكماء وأعيان المدينة، و5 عن حراك الشباب.

وأضاف المراسل أن رئيس الأركان الفريق محمد الحداد عقد اجتماعا مع قيادات اللواء 52 مشاة لبحث ملف تأمين المدينة.

من جانبه، قال رئيس قسم البحثِ الجنائي الزاوية أشرف دريد، إنه اتفق مع اللواءِ 52 مشاة على الدخول إلى المدينة وتأمينها بالكامل.

وذكر دريد في تصريح للأحرار، أن جهاز البحث الجنائي سيلاحق أوكارَ الجريمة في المدينة ومقرات عصاباتِ الهجرةِ غيرِ الشرعية وتجارة المخدرات، وفق قوله.

وفي السياق نفسه، أعلن أهالي شهداء منطقة أبوعيسى دعمهم لمطالب شباب المدينة، بتحقيق الاستقرار وتنفيذ المطالب المشروعة لسكان المدينة.

وأكد الأهالي في بيان لهم دعمهم للجيش والجهات الأمنية في تأمين المدينة ومحاربة اوكار الجريمة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى تبرؤهم من كل شخص يخاصم قوات الجيش والأمن بالمدينة، وفق البيان.

وشهدت الزاوية احتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية وإقفال الطرق الرئيسية وبعض مؤسسات المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة.

