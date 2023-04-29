مبعوث فرنسا يؤكد أن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، إن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولا إلى اتفاق وحل سياسي، يكمنان في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

وبحسب بيان السفارة الليبية في باريس، جاء ذلك خلال لقاء السفير الليبي لدى فرنسا، خالد كاجيجي، مع مبعوث الرئيس الفرنسي.

وبحث اللقاء مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وفق السفارة الليبية في فرنسا.