ضبط وافد تشادي يروج المخدرات في إجدابيا

العنوان-إجدابيا

تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إجدابيا، من ضبط وافد تشادي الجنسية، بحوزته خمسة كيلوغرامات من مخدر الحشيش في إحدى المزارع الواقعة بضواحي المدينة.

وأشار الفرع، إلى ورود معلومات عن وجود شخص يروج المخدرات في مدينة إجدابيا، جرى على إثرها تكليف وحدة التحريات بجمع المعلومات عن الشخص والتأكد من صحة المعلومة.

وقال الفرع أنه بعد التأكد من صحة المعلومة، جرى إخطار النيابة العامة وأخذ الإذن ومداهمة المكان وضبط الشخص التشادي وبحوزته ما يقدر بنحو خمسة كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وضبط مجموعة من الأشخاص من الجنسية المصرية الذين دخلوا البلاد دون إجراءات قانونية.

وأشار فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إجدابيا إلى أن المتهم اعترف بما نسب إليه من تهمه، مؤكدًا إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.