ليبيا – قال نائب رئيس مكتب شؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي إن الأعداد المستهدفة من حجاج هذا العام هم المتبقون من حجاج عام 2020 والذي أُخِذَ جزء منهم بناء على تعليمات من السلطات السعودية، وذلك بسبب جائحة كورونا.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إنها أعطت الحق لمن بقى من حجاج عام 2020 في الدخول مباشرة إلى إجراءات الحج دون قرعة، بالإضافة إلى الفئات العمرية التي كانت مستهدفة بعدم الذهاب وهم من تجاوز عمره 65 عامًا.

وأضاف البوعيشي أن باقي قوائم عام 2021 ستكون لهم قرعة هذا العام لتكملة العدد الموجود من قرعة 2020 والمقدر بـ 7800 حاج كحصة لليبيا، وستجرى في الـ15-17 شوال من هذا الشهر.

وأشار البوعيشي إلى أن مَن تبقَّى ممن لم يحالفهم الحظ من الذين أجروا القرعة لعام 2021 سيحفظ حقهم في حج عام 2024، على حد قوله.

وعن سكن الحجيج الليبيين، أكد البوعيشي على تعاقد الهيئة مع فندق “أنجم” بالمنطقة المركزية للحجاج و فندق “هيلتون” بمكة المكرمة، إلى جانب شركات النقل داخل المملكة، أما في “المدينة المنورة” فقد تعاقدت الهيئة مع فنادق 5 نجوم أمام الحرم النبوي مباشرة.

البوعيشي نوه إلى أن الأمور تسري بشكل جيد تجهيزًا للموسم الحالي للحجاج الليبيين خلال هذا العام.

Shares

The post نائب رئيس مكتب شؤون الحج والعمرة يكشف عن الأعداد المستهدفة من حجاج عام 2023 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية