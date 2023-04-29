شركة الكهرباء: نقل معدات ومحولات لعدد من المناطق في ليبيا لمواكبة الطلب المتزايد

أكدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، استمرارها في نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق للقضاء على الاختناقات كافة ومعالجتها، والناتجة عن الطلب المتزايد على الطاقة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الأعمال مستمرة في نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق، بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة، وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها.

ويوم الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل شحنات عوازل من مخازن بئر دياب إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة «جنوب طرابلس – غرب طرابلس» جهد «400 ك.ف». وتنفذ شركة الطاقة المستدامة المشروع بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.