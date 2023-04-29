الحراري: التساهل تجاه ما يحدث في الزاوية يهدد بانتشار الفوضى

الوطن| رصد

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، ضرورة تدخل الدولة والجهات المسؤولة لفض الاشتبكات في مدينة الزاوية والعمل على سيادة القانون.

وقال الحراري في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه يجب رفع المعاناة عن الضحايا وملاحقة مرتكبي الانتهاكات “بما فيها تورط أجانب في تعذيب مواطنين ليبيين”.

وطالب الحراري حكومة الدبيبة منتهية الولاية بالقيام بواجباتها الأمنية تجاه مدينة الزاوية وذلك بالعمل على الإيقاف الفوري للاشتباكات وفرض القانون وحماية المدنيين، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم وفقا للقوانين.

ودعا الحراري النائب العام لفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المختلفة وملاحقتهم حذرا من أن التساهل تجاه ما يحدث في مدينة الزاوية سيهدد بانتشار الفوضى وانتهاك سيادة القانون وسيكون له عواقب وخيمة.