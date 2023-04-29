التواتي: وليل لشعب يتجاهل أيامه الوطنية كـ “القرضابية” حتى لا يزعل أعداءه

عبر عامر التواتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عن استغرابه وتعجبه من احتفال ملايين العمال في ليبيا بعيد العمال يوم 1 مايو من كل عام دون علمهم بسبب الاحتفال، وتجاهل الاحتفال بمعركة القرضابية التي يعلمها كل الليبيين والتي يقع ذكراها قبل عيد العمال بيومين.

وقال “التواتي”، في منشور له عبر فيسبوك، متحدثا عن معركة القرضابية التي أشعلتها المقاومة الليبية ضد الغزو والاستعمار الإيطالي:”عجيبا أمرنا معركة القرضابية وعيد العمال؟!”.

وأضاف متعجبا، “لوسألت الناس لماذا يحتفل الناس بيوم 1 مايو كعيد للعمال ويعطلون، ومعها أيضا عطلة بين عطلتين، ستجد أن القليل منهم يعرف ذلك، ولوسألت الناس عن ” معركة القرضابية ” في مثل هذا اليوم 29 أبريل ستجد ان القليل منهم من لايعرف ذلك”.

وتابع “مع ذلك يتجاهلون ما يعرفون ويحتفلون بما لايعرفون، وبعد قليل لن يعرفوا ماذا تعني القرضابية، كما لم يعرفوا ماذا يعني عيد العمال”، مردفا، “ويل لشعب يتجاهل أيامه الوطنية حتى لايزعل غزاته”.