مبعوث الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا “بول سولير”، أن بلاده ستلعب دور إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سفير ليبيا لدى فرنسا خالد كاجيجي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا السيد “بول سولير”.

وبينت سفارة ليبيا لدى فرنسا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.