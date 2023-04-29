مداهمة مصنع خمور محلية في بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مصنع للخمور المحلية والقبض على الشخص القائم على هذا المصنع بمنطقة بوعطني.

وأشارت المديرية إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد الأشخاص يصنع ويروج الخمور المحلية بمنزله الكائن بمنطقة بوعطني القرية.

وقالت المديرية أن المعلومات أفادت أن هذا الشخص سالف الذكر من ذوي السوابق وعاد لتصنيع وترويج الخمور في هذه الفترة.

وأشارت إلى أنه عقب التأكيد على صحة المعلومات وتقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل، جرت مُداهمته وضبط الشخص المطلوب مُتلبسًا بتصنيع الخمور المحلية، وثبت أن هذا الشخص يُدعى “ف.ع.أ” من مواليد 1967.

وأكدت ضبط نحو 400 لتر من الخمور المعدة للتصنيع، وسلاح ناري نوع “خرطوش” لافتة إلى أنه جرى الانتقال إلى المركز، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.