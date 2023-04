إدارة القضايا تكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية

ليبيا – أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية.

الإدارة وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: إن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة أحرز نصرًا جديدًا، وذلك بكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأوضحت إدارة القضايا في بيانها أن الشركة كانت تطالب بتعويض قيمته تقدر بـ 660.560.359.00 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، وتطالب بتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم.

وقالت الإدارة: إن الشركة ادعت إخلال الجهات المتعاقدة معها (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق) على تنفيذ أربعة مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مبانٍ سكنية، وعقود بنية تحتية في كل من زليتن و طرابلس و الزاوية.

وكشفت إدارة القضايا أنه بتاريخ 18 أبريل الجاري قضت هيئة التحكيم برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته 194.931.10.00 دولارًا أمريكيًا، تكاليف التحكيم التي تكبدتها دولة ليبيا، وذلك في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي، وعقب هذا الميعاد سيحمل المبلغ المستحق فائدة بمعدل 5٪ سنويًا مضاعفة مرتين حتى تاريخ الدفع الكامل للمبلغ.

وأشارت الإدارة إلى أن هيئة التحكيم ألزمت الشركة دفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته (1.267.083.00) جنيهًا إسترلينيًا أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهود، التي تكبدتها دولة ليبيا في التحكيم، وذلك في غضون 60 يومًا من الإخطار بهذا الحكم النهائي.

وأكدت على أنه عقب هذا الميعاد سيحمل على المبلغ المستحق فائدة بمعدل 5٪ سنويًا مضاعفة مرتين حتى تاريخ الدفع الكامل للمبلغ.

