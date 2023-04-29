| الدبيبة يشارك مع الرئيس التركي وزوجته فعاليات معرض “تكنوفيس2023”

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2023/04/29 على الساعة 14:45

: شارك رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في إسطنبول، فعاليات معرض “تكنوفيست2023” السابع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأكد الدبيبة في كلمته على العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والتركي، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الكبير في مجال الصناعات الدفاعية.

كما أكد أردوغان على سعادته بمشاركة الدبيبة والرئيس الأذربيجاني لهذا المعرض المتخصص وتلبيتهم للدعوة مشيدا بالعلاقات المتميزة مع ليبيا.

وقام أردوغان والدبيبة وعلييف بتكريم المتفوقين من المحافظات التركية في مجال الفضاء وعلوم الطيران.

وتعقد في إسطنبول فعاليات الدورة السابعة لمعرض تكنوفيست TEKNOFEST الذي يعد أكبر معرض للطيران والفضاء في تركيا والثاني عالميا.