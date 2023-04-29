دبيبة يشارك في مهرجان “تكنوفيست” بحضور الرئيس التركي

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” بتركيا.

وأكد دبيبة خلال مشاركته اليوم، وفقا لفيديو بثته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة، على العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وتركيا وشعبي البلدين.

وأشاد الدبيبة، بما أسماه دور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بناء تركيا الحديثة، مشيرا إلى أنها نموذجا للدولة الناجحة، القادرة على خدمة أهلها ووطنها.

كما هنأ دبيبة، تركيا لدخولها نادي الطاقة النووية في العالم، بتدشين محطة “أكويو” رسميا لتغطي حوالي 10% من احتياجات تركيا للطاقة.

ومهرجان “تكنوفيست” انطلقت نسخته السابعة بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، أول من أمس الخميس، ويحتضن مسابقات وعروضا جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى حول التكنولوجيا حتى الأول مايو المقبل.

ويشرف «وقف فريق التكنولوجيا التركي» على تنظيم المهرجان، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي لإسطنبول.