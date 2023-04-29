وزارة الداخلية تبحث تفعيل جهاز حرس المرافق التعليمية

بحث وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اليوم السبت مع رئيس جهاز حرس المرافق التعليمية عمرو الخظراوي تفعيل عمل الجهاز بالشكل المطلوب.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء متابعة العمل بجهاز حرس المرافق التعليمية من خلال التفتيش على العاملين والمقصرين ومتابعة أوجه القصور.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التواصل بين الجهاز ووزارة التعليم بما يضمن إنجاح العمل بصورة تكاملية بالإضافة إلى دعم الجهاز بالإمكانيات المطلوبة ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية.