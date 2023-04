البكوش: أمريكا تحدثت مع حفتر حول الحاجة الملحة لمنع جهات خارجية من زعزعة استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩ أو جيرانها

ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن تقارير سي إن إن، وول ستريت جورنال، الجارديان وتغريدة من الخارجية الأمريكية كشفت عن حديثها وتواصلها مع خليفة حفتر.

البكوش أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنها تحدثت مع حفتر “حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك مجموعة ⁧‫فاغنر‬⁩ المدعومة من الكرملين، من زعزعة استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩ أو جيرانها،بما في ذلك ⁧‫السودان‬⁩”.

وتابع “تضع حفتر في موقف محرج جداً”.

