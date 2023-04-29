| موقع فرنسي: باريس تحضر لقمة رفيعة بحضور مختلف الأطراف الليبية

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2023/04/29 على الساعة 14:35

: قال موقع “أفريكا إنتيليجنس” الفرنسي إن مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير، يحضر لقمة أمنية ليبية وجمع قيادات أمنية عن شرق وغرب البلاد.

وذكر الموقع أن باريس ترغب في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخرا واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، وإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد في باريس بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والقائد الأعلى للجيش الليبي والذي يضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعبد الله اللافي وموسى الكوني.

وسيحضرالاجتما أيضأ محمد الحداد، ورئيس الأركان بالمنطقة الشرقية عبد الرازق الناظوري، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وحول القوة المشتركة المقترح إنشاؤها، أوضح الموقع أن هناك عدة خيارات قيد المناقشة، وأن هذه القوة هدفها توفير الاستقرار قبل الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، كما هو مخطط في خارطة طريق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بحسب الموقع.

وذكر الموقع أيضا أن هدف الأمم المتحدة من خلال إنشاء القوة هو مغادرة القوات الأجنبية، ومكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

كما لفت الموقع إلى أن القوة المشتركة سيتم نشرها أولا بالمنطقة الجنوبية الغربية والتي تنتشر فيها الجماعات المسلحة والتهريب، موضحا احتمالية أن تتلقى القوة العسكرية المشتركة تدريبات خارجية، للقيام بهذه المهام.