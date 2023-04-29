وزير اقتصاد دبيبة يوجه بحظر 3 أنشطة على العمالة الأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، توجيهات لمكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وجهات الضبطية كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية.

تضمن القرار، الذي يحمل رقم (508 لسنة 2022)، حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

وحث الحويج الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على التفاعل مع القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذها، تحقيقا لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة، والأمن الوطني عامة.

يشار إلى أن حكومة الوفاق السابقة طالبت أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في 22 مهنة محظور شغلها على غير الليبيين.