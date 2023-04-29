الميهوب: الحرب السودانية تؤثر كثيرا على الأوضاع في ليبيا

الوطن| رصد

رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، أن الحرب السودانية سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع في ليبيا.

وقال الميهوب في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن لجنته ستعرض على جلسة مجلس النواب المقبلة تقريراً مفضلاً يتعلق بما يجب اتخاذه لحماية الحدود بين البلدين.

ويبدي قطاع واسع من السياسيين الليبيين تخوفه من تأثير الحرب الجارية في السودان على خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الرامية إلى عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في بلادهم قبيل انتهاء العام الحالي، ويعتبرون أن الصراع الدائر في الجارة لن يسمح بإخراج المرتزقة المنتمين إلى جنسيات أفريقية من البلاد، وسط تخوفات من عمليات نزوح واسعة، واختراقات محتملة للحدود، مما يشتت جهود القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا.