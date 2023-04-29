قشوط: لماذا السكوت على تطاول الأمريكان تجاه ليبيا؟

رفض المدون والناشط محمد قشوط، حديث المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حول ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أمريكان يجتمعون ليناقشوا وضعنا ويطرحون أهم مؤسسة تعتمد عليها الدولة وهي المؤسسة العسكرية في ليبيا محل نقاش بينهم !”.

وتابع: ”من منحهم الحق حتى يقرروا توحيد المؤسسة من عدمها ؟ لماذا السكوت على تطاولهم ؟”.

وواصل قشوط في تغريدته :”ثم إلى ماذا يغمزون الأمريكان بالقول إن المؤسسة العسكرية محتاجة لتوحيد وقيادة مدنية لها ؟”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، قال :”إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد”.

وشدد نورلاند خلال لقائه قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال لانغلي والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، في شتوتغارت، على أن يكون الجيش بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين.