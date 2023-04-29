بعد منحها درع النضال.. مبروكة: أحيي المرأة الليبية مدرسة الأجيال والعطاء المتواصل

قالت مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن ليبيا تحتفل في 26 أبريل من كل عام

باليوم الوطني للمرأة الليبية الذي تم إقراره سنة 2022م ليظل يوماً وطنياً يحتفي بإنجازاتها وقدراتها في جميع المجالات، وذلك تكريساً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالنهوض بالمرأة الليبية على جميع المستويات.

وأضافت في بيان، اليوم: “تبقى المرأة الليبية مدرسة الأجيال بعطائها المتواصل، وبهذه المناسبة اهنئ جميع نساء ليبيا بأجمل التهاني وأسمى آيات التقدير والاحترام، وكل يوم والمرأة الليبية أكثر تألقاً وتفوقا. واحيي النساء اللاتي قمن بتكريمي في الاحتفالية الأولى.” وفق تعبيرها.