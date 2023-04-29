مجلس الدولة ينفي عقد لقاء بين صالح والمشري

نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ما تردد من أنباء عن عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن عقد أي لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة مؤكدا أن جهود المشري تنصبُ حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات للجنة 6+6 المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية.

وعقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، بداية أبريل الجاري اجتماعها الأول بمدينة طرابلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها اللاحقة، وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

وسبق أن أختار مجلسا النواب والدولة كل على حدى ممثليهما في اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والتي أقرت ضمن مسوغات التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.