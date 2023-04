ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” الذي يقام في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية على العلاقة التاريخية بين الشعبين الليبي والتركي.

الدبيبة أشاد وفقاً لقناة “ليبيا بانوراما” بدور تركيا المهم والرائد في بناء تركيا الحديثة والتي تقدم نموذجًا للدولة الناجحة والقادرة على خدمة شعبها ووطنها.

وهنأ تركيا دخول نادي الطاقة النووية في العالم بتدشين محطة “أكويو” رسميا لتغطي حوالي 10% من احتياجات تركيا للطاقة.

وتابع “اليوم نرى تركيا بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها القوية تنهض وتتعافى وتصمد أمام كل الظروف”.

وأبدى تشرفه بمشاركتهم في عرض تكنولوجيا الطيران والفضاء “تكنوفيست” والذي يؤكد على التطور العلمي الكبير والتقني الذي تشهده تركيا.

وتقدم بالشكر والتقدير لدولة تركيا بشكل عام وشركة بيرقدار بشكل خاص على تعاونهم في تطوير الدفعات الجوية الليبية والإسهام في تدريب ورفع الكفاءات والعناصر الليبية وإدخال هذه التقنية لليبيا.

Shares

The post الدبيبة: تركيا بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها القوية تنهض وتتعافى وتصمد أمام كل الظروف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية