“ميليشيا السلعة”: جاهزون للمشاركة في تأمين الزاوية

أعلنت مليشيا السلعة التي تطلق على نفسها الكتيبة 103 مُشاة، بـ”بإمرة عُثمان اللهب، جاهزيتها للمشاركة في تأمين الزاوية وتحقيق مطالب أهالي المدينة.

وذكرت الكتيبة في بيان لها، أن ضباط الكتيبة على تواصل مع الجهات المعنية والمختصة لإيجاد حلول عاجلة حتى تتهيأ الظروف على كل الأصعدة لمكافحة الجريمة

وأضافت، أنه لابد من تهيئة الظروف لمكافحة الجريمة بالطُرق التي من شأنها حماية المواطن والمدينه بأقل الأضرار والتكاليف المترتبة على هذه الخطوة وفقاً لبيانها

ـوتابعت أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد القادر على إخراج الزاوية من وحل الإشكاليات التي تُعانيها المنطقة الغربية ككل، بسبب انتشار الجريمة.