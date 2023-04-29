أمن طرابلس: القبض على 124 مطلوبا خلال شهر أبريل الجاري

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على 124 مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة خلال شهر أبريل الجاري.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن رئيس وأعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج تمكنوا من إلقاء القبض على (124) مطلوباً على ذمة قضايا مختلفة تصنف إلى (القتل وأوامر القبض) وإحالتهم للنيابة العامة من حيث الإختصاص.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط وإحضار المتهمين في البلاغات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.