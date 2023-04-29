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الزحوف: الحداد شكل لجنة في الزاوية لحفظ الأمن ومكافحة انتشار المخدرات والجريمة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف أن رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد في اجتماعه مع حكماء وأعيان الزاوية والحراك الشبابي بالمدينة اتفق على تشكيل لجنة تسمى لجنة 15، تضم ضباطًا من الجيش الليبي من داخل مدينة الزاوية، وضباطًا من مديرية الأمن، وأفرادًا من الحراك الشبابي ومن الحكماء والأعيان.

الزحوف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال إن التنسيق الآن على ترتيب انتشار القوة الأمنية والعسكرية داخل المدينة، والبدء في عملية مكافحة ظواهر انتشار المخدرات والجريمة ونحو ذلك.

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صحيفة المرصد الليبية

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