وزير الداخلية الليبي يبحث آليات تفعيل جهاز حراسة المرافق التعليمية

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، مع رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية اللواء عمرو الخضراوي.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع اليوم السبت، ركز على تفعيل عمل الجهاز بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة للعمل به من خلال التفتيش على العاملين ورصد المقصرين ومتابعة أوجه القصور.

وبحث الطرابلسي والخظراوي كذلك آليات التواصل بين جهاز حراسة المرافق ووزارة التعليم بما يضمن إنجاح العمل في تأمين المرافق والمؤسسات التعليمية.

وتطرق الجانبان إلى دعم الجهاز بالامكانيات المطلوبة ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية.