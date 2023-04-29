القاهرة لاستضافة حوار ليبي بين صالح والمشري لحسم قوانين الانتخابات

جددت مصر مساعيها لإقناع «فرقاء الأزمة الليبية» بحسم خلافاتهم حول القوانين الممهدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، فيما أشاد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» خلال زيارته لتركيا، بـ«العلاقة التاريخية مع أنقرة»، تزامن ذلك مع مطالبة أميركية بـ«جيش ليبي موحد» بقيادة مدنية.

وتمهيداً لتدشين حوار سياسي جديد بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، من المفترض وصول صالح مساء السبت إلى القاهرة، في زيارة خاطفة ليوم واحد بناء على دعوة من السلطات المصرية.

وقالت مصادر مقربة من صالح لـ«الشرق الأوسط»، اشترطت عدم تعريفها، إن «لقاء صالح أمر محتمل للغاية مع المشري، الذي تردد وصوله إلى القاهرة مساء الجمعة، في زيارة غير معلنة مسبقاً، على رأس وفد من المجلس».

ولم يعلن صالح أو المشري عن زيارتهما المتزامنة إلى القاهرة بشكل رسمي؛ لكن مصادر مصرية وليبية، ذكرت أنهما بصدد «إجراء محادثات حول الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب للجنة (6 + 6) بين مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القوانين الانتخابية».

ووفق مراقبين، فإن هذه هي «أحدث محاولة من القاهرة للجمع بين صالح والمشري برعاية مصرية لحسم خلافاتهما العالقة حول القوانين المنظمة للانتخابات، التي كان مقرراً إجراؤها قبل عامين وتم تأجيلها».

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث السبت، مع وفد من واحة الجغبوب، «المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات».

إلى ذلك، شكر الدبيبة، السبت، تركيا بشكل عام وشركة «بيرقدار» بشكل خاص، على تعاونهما في تطوير الدفعات الجوية الليبية والمساهمة في تدريب العناصر الليبية وإدخال هذه التقنية إلى ليبيا.

وأشاد في كلمته بمهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بما وصفه بـ«العلاقة التاريخية بين الشعبين الليبي والتركي». وهنأ إردوغان بدخول تركيا نادي الطاقة النووية في العالم بتدشين محطة «أكويو» رسمياً.

من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة خلال زيارة مساء الجمعة، إلى مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، عن «استعداد الجيش للدفاع عن أهالي المدينة وبسط الأمن داخلها»، مؤكداً «شرعية مطالب المحتجين بها».

وقال الحداد في كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي الزاوية، إن «الدولة لديها القوة الكافية من الضباط وضباط الصف والجنود لتأمين مدينة الزاوية ومختلف المناطق، وإن هناك حلولاً (مرضية) لأهالي المدينة سيتم تنفيذها، من دون أن يحدد موعداً لذلك».

وخاطب المحتجين على تدهور الوضع الأمني في المدينة، قائلاً: «جئنا لحمايتكم، ومطالبكم مشروعة وسندرسها ونبدأ في تطبيقها أولاً بأول؛ لكن علينا الحفاظ على المدينة وتاريخها».

وبعد ساعات من إغلاقه، أعيد فتح طريق الزاوية الساحلية، بعدما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بوسط مدينة الزاوية. وأعلنت الكتيبة 103 مشاة التابعة لحكومة الدبيبة، استعدادها لتنفيذ أي مهام من خلال التعليمات الصادرة من المستوى الأعلى، من خلال المشاركة في التأمين كخطوة، وفي ضرب أوكار الإجرام في خطوة أخرى، بهدف تحقيق المطالب المشروعة لتنسيقية الحراك السلمي الهادف لتحسين الوضع الأمني بالمدينة.

وقالت الكتيبة في بيان، إن «ضُباطها على تواصل مع الجهات المعنية والمختصة لإيجاد حلول عاجلة مبنية على أسس متينة وقوية، حتى تتهيأ الظروف على كل الأصعدة لمكافحة الجريمة المنظمة».

بدوره، دعا مجلس حكماء وأعيان الزاوية، التشكيلات المسلحة بطرد كل المرتزقة والليبيين الخارجين عن القانون من المدينة. وأعرب عن قلقه لما آلت إليه الأوضاع الأمنية. وقال أعضاء في المجلس إنه «تم تشكيل لجنة من 7 ضباط لوضع خطة أمنية لحماية مدينة الزاوية». ويفترض أن تبدأ اللجنة عملها الثلاثاء، بسلسلة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبينما تستعد اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في شرق وغرب البلاد لعقد اجتماع جديد لها في مدينة سبها بالجنوب الليبي، خلال الأيام المقبلة، اعتبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن «تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية والتنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل (جيش موحد) بقيادة مدنية، يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار الليبيين».

وجاءت هذه التصريحات في بيان أصدرته السفارة الأميركية عقب اجتماع نورلاند مع مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، في مقر «أفريكوم» بمدينة شتوتغارت الألمانية.