الدبيبة: نشكر جهود البيرقدار التركية في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” الذي يقام في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، إننا نؤكد على العلاقة التاريخية بين الشعبين الليبي والتركي، وأشيد بدور تركيا المهم والرائد في بناء تركيا الحديثة والتي تقدم نموذجا للدولة الناجحة والقادرة على خدمة شعبها ووطنها.

أضاف قائلًا: “أهنئ تركيا دخول نادي الطاقة النووية في العالم بتدشين محطة “أكويو” رسميا لتغطي حوالي 10% من احتياجات تركيا للطاقة، و اليوم نرى تركيا بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها القوية تنهض وتتعافى وتصمد أمام كل الظروف، ونتشرف اليوم بمشاركتكم في عرض تكنولوجيا الطيران والفضاء “تكنوفيست” والذي يؤكد على التطور العلمي الكبير والتقني الذي تشهده تركيا.”

وتابع قائلًا أن من خلال هذا الحدث، لا بد من شكر وتقدير دولة تركيا بشكل عام وشركة بيرقدار بشكل خاص على تعاونهم في تطوير الدفاعات الجوية الليبية والإسهام في تدريب ورفع الكفاءات والعناصر الليبية وإدخال هذه التقنية لليبيا، وفق قوله.