يحيى: لجنة (5+5) ستعقد اجتماعًا في مدينة سبها خلال الأيام المقبلة

ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى إن ليست لديه أي معلومات عن أي اجتماع سيعقد للقوى الأمنية من شرق البلاد وغربها في فرنسا حتى الآن.

يحيى وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن اللجنة العسكرية تفضل عقد جميع اجتماعاتها داخل ليبيا.

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا في مدينة سبها خلال الأيام المقبلة،مشيرًا إلى أن اجتماع سبها سيكون جزءا من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفترة الماضية في تونس وطرابلس وبنغازي.

