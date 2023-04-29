الطرابلسي يجتمع مع رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية

طرابلس 29 أبريل 2023 (وال)- عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس جهاز حرس المرافق التعليمية لواء عمرو الخظراوي.

وبحسب وزارة الداخلية – عبرصفحتها على فيسبوك – فقد تناول الاجتماع مناقشة تفعيل عمل الجهاز بالشكل المطلوب، والمتابعة المستمرة للعمل داخله من خلال التفتيش على العاملين والمقصرين ومتابعة أوجه القصور.

كما ناقش الوزير آليات التواصل بين الجهاز ووزارة التعليم بما يضمن إنجاح العمل بصورة تكاملية، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالإمكانيات المطلوبة، ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال