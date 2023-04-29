بالصور.. تفاصيل مثيرة في القبض على طبيب بمستشفى حكومي في بنغازي

رغم أن مهنته إنسانية في المقام الأول إلا أنه اتخذ من التعدي على حقوق الغير أسلوبا للكسب الغير مشروع فالمتهم في هذه القضية ” طبيب ” إلا أنه بدلا أن يداوي الناس يؤلمهم عبر النصب عليهم.

بدأت القضية بعد تقدم صاحب محل ذهب في مدينة بنغازي بشكوى ضد مجهول اشترى منه طاقمان ذهبيان بموجب إيداع مصرفي بقيمة سبعة وتسعون ألف وتسع مئة دينار ليبي (97900).

وبعد أيام تبين للشاكي تاجر الذهب أن قسيمة الإيداع تلك مزورة لتباشر إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي العمل على الواقعة.

عمل التحري بدأ بتفريغ محتويات كاميرات مراقبة سجلت الداخلين والخارجين من محل الذهب الواقع بشارع دبي فتوصل المحققون إلى شخصية الرجل مقدم قسيمة الإيداع المزورة تلك.

وبالبحث والتحري عن الشخص الظاهر في الكاميرات توصل المحققون لهويته وهو طبيب يعمل في إحدى المشافي الحكومية في مدينة بنغازي ويقيم في منطقة أرض زواوة.

وبنصب كمين محكم له ضبط المتهم ونقل لمقر البحث الجنائي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي لمباشرة التحقيقات معه.

وخلال الاستدلال معه اعترف المتهم بأنه زور قسيمة الإيداع التي قدمها لمحل الذهب وذلك عبر جهاز لابتوب في منزله وهو الجهاز الذي تم تحريزه فيما بعد من منزل المتهم والذي وجد به أيضا تلك المصوغات الذهبية.

وخلال التحقيق أيضا اعترف المتهم أنه مارس ذات عمليات النصب على محلين آخرين لبيع الذهب في بنغازي اشتري منهم أطقم ذهبية بقسائم إيداع مزورة هي الأخرى بقيمة إجمالية تبلغ (50650) ألف دينار ليبي إضافة لإعترافه بقيامه بعملية نصب أخرى على محل بيع هواتف محمولة اشتري منه هواتف بقيمة (8200) دينار ليبي.

وبعد تواصل جهاز البحث الجنائي مع أصحاب المحلات سالفة الذكر والذين كانوا قد حرروا محاضر في أوقات سابقة ضد المتهم لدى جهات امنية أخري تم إحالة المتهم للنيابة العامة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية حياله.