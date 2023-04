خلال لقائه قائد الأفريكوم ..نورلاند يؤكد على أهمية بناء جيش موحد في ليبيا

ليبيا – التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الجمعة بقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال لانغلي والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري في شتوتغارت.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،قال:” إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.

